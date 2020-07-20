Герою було лише 26: на Донбасі загинув десантник Василь Кравченко
Стало відомим ім'я українського військового, який загинув 20 липня на Донбасі. Смертельне поранення отримав 26-річний десантник Василь Кравченко.
Десантник потрапив під обстріл під Шумами
Загиблий герой родом з Ізяслава, що на Хмельниччині. Про це повідомило місцеве видання "Є" з посиланням на Ізяславський районний військовий комісаріат.
Важливо Втрата на Донбасі: під обстрілом бойовиків загинув український захисник
Кравченко був старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257.
Василь загинув під час виконання службових обов'язків. В обідню пору противник почав обстріл і боєць отримав смертельне поранення в голову,
– повідомили виданню у комісаріаті.
Загиблий герой захищав українську землю ще з лютого 2018 року. У нього залишились батьки та дружина.
Що відомо про втрату на фронті 20 липня
- Неподалік населеного пункту Шуми, що на Донеччині, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.
- Під час виконання бойового завдання під обстріл потрапив один з українських воїнів. Військовий отримав кульове поранення, яке було несумісне з життям.
Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.