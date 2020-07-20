Стало відомим ім'я українського військового, який загинув 20 липня на Донбасі. Смертельне поранення отримав 26-річний десантник Василь Кравченко.

Десантник потрапив під обстріл під Шумами

Загиблий герой родом з Ізяслава, що на Хмельниччині. Про це повідомило місцеве видання "Є" з посиланням на Ізяславський районний військовий комісаріат.

Важливо Втрата на Донбасі: під обстрілом бойовиків загинув український захисник

Кравченко був старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257.

Василь загинув під час виконання службових обов'язків. В обідню пору противник почав обстріл і боєць отримав смертельне поранення в голову,

– повідомили виданню у комісаріаті.

Загиблий герой захищав українську землю ще з лютого 2018 року. У нього залишились батьки та дружина.

Що відомо про втрату на фронті 20 липня

Неподалік населеного пункту Шуми, що на Донеччині, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

Під час виконання бойового завдання під обстріл потрапив один з українських воїнів. Військовий отримав кульове поранення, яке було несумісне з життям.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.