Стало известно имя украинского военного, погибшего 20 июля на Донбассе. Смертельное ранение получил 26-летний десантник Василий Кравченко.

Десантник попал под обстрел под Шумами

Погибший герой родом из Изяслава на Хмельнитчине. Об этом сообщило местное издание "Є" со ссылкой на Изяславский районный военный комиссариат.

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Кравченко был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.

Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец ​​получил смертельное ранение в голову,

– сообщили изданию в комиссариате.

Погибший герой защищал украинскую землю еще с февраля 2018 года. У него остались родители и жена.

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Недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Во время выполнения боевого задания под обстрел попал один из украинских воинов. Военный получил пулевое ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.