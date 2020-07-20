Пророссийские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 20 июля. Вблизи Шумов во время обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий.

Воин получил смертельное пулевое ранение

Недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

Актуально Сутки на Донбассе: украинские бойцы уничтожили одного оккупанта и ранили еще шестерых

Во время выполнения боевого задания под обстрел попал один из украинских воинов. Военный получил пулевое ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.

Какова была ситуация на Донбассе 19 июля

В течение 19 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг бил в сторону украинских позиций из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Потерь среди украинских воинов не было. По информации разведки, бойцы ВСУ уничтожили одного и ранили шестерых боевиков.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала