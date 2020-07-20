Проросійські окупанти вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі 20 липня. Поблизу Шумів під час обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець.

Воїн отримав смертельне кульове поранення

Неподалік населеного пункту Шуми, що на Донеччині, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Актуально Доба на Донбасі: українські бійці знищили одного окупанта та поранили ще шістьох

Під час виконання бойового завдання під обстріл потрапив один з українських воїнів. Військовий отримав кульове поранення, яке було несумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Редакція 24 каналу теж висловлює співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Яка була ситуація на Донбасі 19 липня

Протягом 19 липня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив у сторону українських позицій із забороненої мінськими домовленостями зброї.

Втрат серед українських воїнів не було. За інформацією розвідки, бійці ЗСУ знищили одного та поранили шістьох бойовиків.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу