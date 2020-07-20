Протягом 19 липня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив у сторону українських позицій із забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, втрат серед українських захисників немає. За інформацією розвідки, бійці ЗСУ знищили одного та поранили шістьох загарбників.

Бойовики не припиняють обстріли. Однак українські захисники дають гідну відсіч, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Де та з якої зброї стріляли війська окупанта

біля Луганського ворог 5 разів відкривав вогонь, щораз змінюючи калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;

ворог 5 разів відкривав вогонь, щораз змінюючи калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети; неподалік Причепилівки – з артилерійських систем калібру 122 міліметрів та мінометів калібру 120 міліметрів;

– з артилерійських систем калібру 122 міліметрів та мінометів калібру 120 міліметрів; поблизу Водяного противник чотири рази обстріляв українських, використовуючи гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю;

противник чотири рази обстріляв українських, використовуючи гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю; біля Старогнатівки та Лебединського гатили з великокаліберних кулеметів;

та гатили з великокаліберних кулеметів; недалеко від Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників.

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Ситуація від початку доби 20 липня

Збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Поблизу Миронівського агресор використав артилерійські системи 122-го калібру та 120-міліметрові міномети.

агресор використав артилерійські системи 122-го калібру та 120-міліметрові міномети. А захисників Мар’їнки бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу