На межі з окупованою частиною Донбасу проросійські бойовики пропускають людей згідно з власними списками. Тому не усі можуть пройти через КПВВ.

Українська сторона пропуск не обмежувала

Українська сторона наголошує, що не обмежує пропускні операції, проблеми – з іншою стороною. Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію тристоронньої контактної групи.

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Керівництво ООС дозволяє під час карантину пропускні операції через КПВВ "Станиця Луганська", "Мар'їнка", "Новотроїцьке". Пройти за лінію розмежування можна у визначений час.

Ми інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу