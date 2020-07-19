Протягом 18 липня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, бойовики обстріляли ділянку розведення сил біля Богданівки. На всі атаки бійці ЗСУ давали рішучу відповідь. На жаль, один український захисник отримав поранення.

Війська окупанта 18 липня не припиняли обстрілювати Донбас, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Де та з якої зброї гатив ворог

неподалік Старогнатівки противник вранці застосував протитанковий ракетний комплекс та станкові протитанкові гранатомети, ввечері – озброєння БМП, гранатомети й великокаліберні кулемети;

противник вранці застосував протитанковий ракетний комплекс та станкові протитанкові гранатомети, ввечері – озброєння БМП, гранатомети й великокаліберні кулемети; біля Водяного бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та стрілецької зброї, неподалік Талаківки – з гранатометів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та стрілецької зброї, неподалік – з гранатометів та стрілецької зброї; у сторону Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів, снайперської зброї;

– з автоматичних станкових гранатометів, снайперської зброї; поблизу Новотошківського загарбники застосували артилерійські системи калібру 122 міліметри й озброєння БМП;

загарбники застосували артилерійські системи калібру 122 міліметри й озброєння БМП; біля Хутору Вільного і Причепилівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські бійці дали гідну відсіч збройним формуванням РФ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його госпіталізували та надали необхідну допомогу.



За інформацією розвідки, українські захисники знищили одного загарбника. І за уточненими даними, 16 липня втрати противника склали ще двоє загиблих.

Обстріл ділянки розведення

Бойовики також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

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Ситуація від початку доби 19 липня

Від початку поточної доби збройні бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік Причепилівки агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру та міномети калібру 120 міліметрів. Також з мінометів 120-го та 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського.

агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру та міномети калібру 120 міліметрів. Також з мінометів 120-го та 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Біля Водяного бойовики гатили з гранатометів різних систем, а біля Старогнатівки – великокаліберних кулеметів.

Втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу