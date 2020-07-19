В течение 18 июля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, боевики обстреляли участок разведения сил возле Богдановки. На все атаки бойцы ВСУ давали решительный ответ. К сожалению, один украинский защитник получил ранения.

Войска оккупантов 18 июля не прекращали обстреливать Донбасс, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Где и из какого оружия бил враг

недалеко от Старогнатовки противник утром применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, вечером – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

противник утром применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, вечером – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; возле Водяного боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия, недалеко от Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия, – из гранатометов и стрелкового оружия; в сторону Гнутового – из автоматических станковых гранатометов, снайперского оружия;

– из автоматических станковых гранатометов, снайперского оружия; возле Новотошковского захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 миллиметра и вооружение БМП;

возле Хутора Вольного и Причепиловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские бойцы дали достойный отпор вооруженным формированиям РФ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь.

По информации разведки, украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

Обстрел участка разведения

Боевики обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.

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Ситуация с начала суток 19 июля

С начала текущих суток вооруженные боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и минометы калибра 120 миллиметров. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского .

агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и минометы калибра 120 миллиметров. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам . Возле Водяного боевики били из гранатометов различных систем, а возле Старогнатовки – крупнокалиберных пулеметов.

Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала