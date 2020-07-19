На границе с оккупированной частью Донбасса пророссийские боевики пропускают людей согласно собственным спискам. Поэтому не все могут пройти через КПВВ.

Украинская сторона пропуск не ограничивала

Украинская сторона отмечает, что не ограничивает пропускные операции, проблемы – с другой стороной. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию Трехсторонней контактной группы.

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Руководство ООС позволяет во время карантина пропускные операции через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое". Пройти за линию разграничения можно в определенное время.

Мы информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок,

– говорится в сообщении штаба ООС.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала