В течение 19 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг бил в сторону украинских позиций из запрещенного минскими договоренностями оружия. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. По информации разведки, бойцы ВСУ уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

Боевики не прекращают обстрелы. Однако украинские защитники дают достойный отпор, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Где из какого оружия стреляли войска оккупантов

возле Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больше – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больше – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; неподалеку Причепиловки – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;

– из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров; вблизи Водяного противник четыре раза обстрелял украинцев, используя гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие;

противник четыре раза обстрелял украинцев, используя гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие; возле Старогнатовки и Лебединского били из крупнокалиберных пулеметов;

и били из крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

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Ситуация с начала суток 20 июля

Вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы.

агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы. А защитников Марьинки боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала