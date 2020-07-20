Сутки на Донбассе: украинские бойцы уничтожили одного оккупанта и ранили еще шестерых
В течение 19 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг бил в сторону украинских позиций из запрещенного минскими договоренностями оружия. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. По информации разведки, бойцы ВСУ уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.
Боевики не прекращают обстрелы. Однако украинские защитники дают достойный отпор, сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Где из какого оружия стреляли войска оккупантов
- возле Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больше – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- неподалеку Причепиловки – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;
- вблизи Водяного противник четыре раза обстрелял украинцев, используя гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие;
- возле Старогнатовки и Лебединского били из крупнокалиберных пулеметов;
- недалеко от Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.
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Ситуация с начала суток 20 июля
Вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.
- Вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы.
- А защитников Марьинки боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала