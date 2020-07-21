Боевики 21 июля обстреляли Павлополь. В результате атак врага украинский защитник получил осколочные ранения. К сожалению, врачам не удалось спасти его – боец умер.

Один из военнослужащих, который 21 июля был ранен в районе населенного пункта Павлополь, умер, сообщили в Фейсбуке штаба ООС.

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Вследствие обстрелов войск оккупанта боец ​​получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Там также добавляют, что коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание.

В целом с начала суток 21 июля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один – получил ранения.

Редакция 24 канала также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.