Еще одна жертва агрессии оккупанта: погиб украинский военный
Боевики 21 июля обстреляли Павлополь. В результате атак врага украинский защитник получил осколочные ранения. К сожалению, врачам не удалось спасти его – боец умер.
Один из военнослужащих, который 21 июля был ранен в районе населенного пункта Павлополь, умер, сообщили в Фейсбуке штаба ООС.
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Вследствие обстрелов войск оккупанта боец получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Там также добавляют, что коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание.
В целом с начала суток 21 июля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один – получил ранения.
Редакция 24 канала также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.