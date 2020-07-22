Семь часов боролись за жизнь: на Донбассе погиб 19-летний морской пехотинец Артем Козий
21 июля во время боевых действий на юге Донецкой области погиб морской пехотинец Артем Козий. Ему было всего 19 лет. Семь часов врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, не смогли.
Об этом рассказали в фейсбуке 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
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Враг атаковал 21 июля позиции украинских военнослужащих в районе села Павлополь (Волновахского района Донецкой области) плотным огнем.
Боец отдельного батальона морской пехоты Артем Козий потерпел многочисленнын поражения обломками и тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь более 7 часов, но спасти морпеха не смогли.
Артем родился в Южноукраинске Николаевской области, ему было всего 19 лет.
Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выразило искренние соболезнования семье погибшего. Весь коллектив 24 канала от сердца сочувствует также.
"Покойся, козаче, мы отомстим!" – написали собратья погибшего матроса.