21 июля во время боевых действий на юге Донецкой области погиб морской пехотинец Артем Козий. Ему было всего 19 лет. Семь часов врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, не смогли.

Об этом рассказали в фейсбуке 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

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Враг атаковал 21 июля позиции украинских военнослужащих в районе села Павлополь (Волновахского района Донецкой области) плотным огнем.

Боец отдельного батальона морской пехоты Артем Козий потерпел многочисленнын поражения обломками и тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь более 7 часов, но спасти морпеха не смогли.

Артем родился в Южноукраинске Николаевской области, ему было всего 19 лет.

Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выразило искренние соболезнования семье погибшего. Весь коллектив 24 канала от сердца сочувствует также.

" Покойся, козаче, мы отомстим!" – написали собратья погибшего матроса.