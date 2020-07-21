Я жду, чтобы было решение о прекращении огня, – Зеленский о заседания ТКГ
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на заседании Трехсторонней контактной группы будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. ТКГ соберется уже 22 июля.
Президент ожидает решения о прекращении огня
Свои ожидания относительно перемирия на Донбассе Зеленский выразил во время совместной пресс-конференции с презитентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Киеве, информирует 24 канал.
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Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей,
– сказал Зеленский.
Вскоре будет известна дата встречи в нормандском формате
Также глава государства сообщил, что украинская сторона ожидает, что в ближайшее время будет известна дата саммита в нормандском формате. Официальный Киев готов к встрече в Берлине.
Подтверждение об участии в саммите уже поступили от Германии и Франции. Вроде бы, и российская сторона не против встречи, отметил Зеленский. В России, однако, заявили, что пока оснований для этого не видят.