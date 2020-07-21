Президент Володимир Зеленський очікує, що на засіданні Тристоронньої контактної групи ухвалять рішення про припинення вогню на Донбасі. ТКГ збереться вже 22 липня.

Президент очікує на рішення про припинення вогню

Свої очікування щодо перемир'я на Донбасі Зеленський висловив під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві, інформує 24 канал.

Читайте також Росія нервує: як Україна зайняла чітку позицію щодо виборів на Донбасі

Я, чесно кажучи, чекаю, щоб завтра було рішення про припинення вогню. Це дуже важливо для України, щоб зберегти якомога більше життів наших людей,

– сказав Зеленський.

Незабаром буде відома дата зустрічі у нормандському форматі

Також глава держави повідомив, що українська сторона очікує, що найближчим часом буде відома дата саміту у нормандському форматі. Офіційний Київ готовий до зустрічі в Берліні.

Підтвердження щодо участі у саміті вже надійшли від Німеччини та Франції. Начебто, й російська сторона не проти зустрічі, зазначив Зеленський. У Росії, натомість, заявили, що поки підстав для цього не бачать.