Президент Володимир Зеленський відзвітував про свою нещодавню поїздку на Донбас. Тут він був упродовж двох днів. За час свого візиту в зону бойових дій очільник держави зрозумів, що Донбас нині – це перш за все про війну.

На Донбасі досі не встановлено мир

Свої думки Зеленський висловив у телеграмі. Президент зауважив, на превеликий жаль, Україна досі має війну у своєму домі. І якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне.

До теми Зеленський про порушення бойовиками перемир’я на Донбасі: там багато питань і проблем

"Нормандія" дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. "Мінськ" відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно та наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є,

– наголосив Зеленський.

Що робив президент на Донбасі два дні

За його словами, він багато слухав, ставив непрості питання та дивився в очі різним людям.

"Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах", – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що також були міцні рукостискання та відверті розмови з бійцями на передовій. Два дні активного моніторингу ситуації. Два дні роботи в ситуаційних кімнатах і обов’язкові виходи на передову."За два дні проїхав 100 кілометрів лінією розмежування. Хочеш перевірити режим тиші – їдь і контролюй сам", – зауважив він.

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Про ситуацію в зоні бойових дій

На переконання Зеленського, власне бійці з передової можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го та якою вона є зараз. Зокрема, один боєць зізнався, що йому "дико" чути тишу. І ця тиша вже триває не один і не два дні.

"Попри дрібні провокації, можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей. Зрозуміло, що наші військові прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики. Але потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру. І теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню", – заявив український лідер.

Що очікує на Україну далі

Зеленський повідомив, що далі – знову важкі перемовини.

"Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. "Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги,

– вважає президент.

За його словами, наступним етап має стати нормандський саміт у Берліні. Тут Україна має зафіксувати основні успіхи перемир’я та рушити далі.

"Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен", – наголосив Зеленський.

Однак, дату, коли відбудеться захід, він не назвав.

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