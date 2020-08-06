Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за те, щоб режим "тиші" не порушився. Однак у питанні перемир’я на Донбасі є багато питань і проблем.

Зеленський про перемир’я на Донбасі

Головне завдання режиму "тиші" на Донбасі – відсутність втрат у лавах українських військових, заявив Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину, пише "РБК-Україна".

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За словами президента, йому складно пояснити, чому нинішнє припинення вогню протрималося вже понад тиждень на відміну від попередніх угод про перемир'я.

Ми боремося за те, щоб цей режим ("тиші" – 24 канал) не порушився, але все може бути. Це життя,

– зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що порушення можуть бути. Якщо б все залежало лише від української сторони, то всі б вже перейшли до наступних етапів завершення війни.

"Це діалог на кілька годин. Про порушення "тиші" – там багато питань, багато проблем. Але ми вдячні нашим військовим", – додав президент.

Нагадаємо, нова угода про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

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