За добу, 4 серпня, міжнародні спостерігачі зафіксували 5 випадків порушення припинення вогню на Донбасі, хоча домовленість про нове перемир'я діє з 27 липня.

Від початку нового перемир'я проросійські бойовики 251 раз порушили домовленості. Загалом на Донбасі пролунали 45 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї. Про це свідчать дані звіту моніторингової місії ОБСЄ.

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Де були порушення

Загалом 3 випадки порушення припинення вогню місія зафіксувала у Донецькій області;

2 – у Луганській;

минулої доби таких порушень було 3.

Вночі безпілотник ОБСЄ помітив людей у межах ділянок розведення Золотого та Петрівського. У звіті зазначили, що учасників місії, як і раніше, вільно не допускали на окуповані території, нібито через карантин.

Нове перемир'я на Донбасі: коротко

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи домовились про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі, починаючи з 27 липня. Незважаючи на те, що перемир'я вже діє, Росія заявляла, що не може гарантувати повного припинення вогню.