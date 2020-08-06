За сутки, 4 августа, международные наблюдатели зафиксировали 5 случаев нарушения прекращения огня на Донбассе, хотя договоренность о новом перемирии действует с 27 июля.

С начала нового перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности. Всего на Донбассе прозвучали 45 взрывов, были два неопределенных боеприпаса, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия. Об этом свидетельствуют данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Где были нарушения

В общем 3 случая нарушения прекращения огня миссия зафиксировала в Донецкой области;

2 – в Луганской;

за прошедшие сутки таких нарушений было 3.

Ночью беспилотник ОБСЕ заметил людей в пределах участков разведения Золотого и Петровского. В отчете отметили, что участников миссии, как и раньше, свободно не пускали на оккупированные территории, якобы из-за карантина.

Новое перемирие на Донбассе: коротко

22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, начиная с 27 июля. Несмотря на то, что перемирие уже действует, Россия заявляла, что не может гарантировать полного прекращения огня.