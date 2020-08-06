Зеленский о нарушении боевиками перемирия на Донбассе: там много вопросов и проблем
Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за то, чтобы режим "тишины" не нарушался. Однако в вопросе перемирия на Донбассе есть много вопросов и проблем.
Зеленский о перемирии на Донбассе
Главная задача режима "тишины" на Донбассе – отсутствие потерь в рядах украинских военных, заявил Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область, пишет "РБК-Украина".
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По словам президента, ему сложно объяснить, почему нынешнее прекращение огня продержалось уже более недели в отличие от предыдущих соглашений о перемирии.
Мы боремся за то, чтобы этот режим ("тишины" – 24 канал) не нарушался, но все может быть. Это жизнь,
– отметил Зеленский.
Он также отметил, что нарушения могут быть. Если бы все зависело только от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.
"Это диалог на несколько часов. О нарушении "тишины" – там много вопросов, много проблем. Но мы благодарны нашим военным", – добавил президент.
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Новое перемирие на Донбассе: что известно
- Боевики ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе.
- ОБСЕ уже насчитала более 250 нарушений режима прекращения огня.
- Однако случаи нарушения перемирия не имеют системного характера.
- Кроме того, войска оккупанта не используют тяжелое вооружение.