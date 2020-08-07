Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав не перебільшувати поодинокі порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, обстріли бойовиків неприцільні.

Хомчак зазначив, що раніше такі постріли взагалі не фіксували. Про це він заявив під час поїздки в зону ООС разом з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал.

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Хомчак розповів про поодинокі постріли бойовиків в бік ЗС

За його словами, слід відрізняти одиночні постріли з боку бойовиків від обстрілів. Він уточнив, що з початку перемир'я не зафіксовано жодного обстрілу. А поодинокі постріли були й раніше під час серйозніших обстрілів.

За його словами, нинішні постріли неприцільні та не долітають до позицій ЗСУ.

Ми чітко визначилися, що нікого не обманюємо. У нас на території, де немає війни в Україні, кожного дня буває стільки обстрілів і вибухів... А тут все ж лінія зіткнення,

– зазначив Хомчак.

Хомчак на Донбасі розповів про режим припинення вогню: дивіться відео

Припинення вогню на Донбасі: що треба знати

Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав, але окупанти час від часу влаштовують провокації і обстрілюють українські позиції.

Станом на 7 серпня бойовики вже тричі порушували режим перемир'я. Українські військові у відповідь вогонь не відкривали.

Про всі випадки порушення окупантами режиму повного припинення вогню українська сторона повідомляє спостерігачів ОБСЄ.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу