Окупанти на Донбасі використовують режим тиші для відпрацювання ударів по об'єктах на підконтрольній Україні території. Зараз вони ведуть підготовку своїх артилерійських частин.

Про такі підступні дії проросійських бойовиків заявив спікер Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу. Він додав, що це інформація, отримана від розвідки, пише 24 канал. Тим часом Тиша тривала недовго: бойовики влаштували чергові провокації на Донбасі Що дізналася розвідка В умовах режиму припинення вогню командування окупантів проводить інтенсивну підготовку для підвищення боєздатності своїх підрозділів.

Цього тижня противник провів штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами і розвідниками.

Окрім того, для тренування чергових артилерійських розрахунків своїми цілями бойовики визначали об'єкти, що розташовані на підконтрольній Україні території в Донецькій і Луганській областях. Брифінг Міноборони: відео Зверніть увагу! Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.



З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав, але окупанти час від часу влаштовують провокації і обстрілюють українські позиції.