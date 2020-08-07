Станом на 12:00 7 серпня бойовики уже тричі порушували режим перемир'я. Українські військові у відповідь вогонь не відкривали.

Українські воїни на провокації не реагували

Постріли окупантів не несли загрози українським військовим, саме тому на ці провокації наші захисники не реагували. Про це інформує пресслужба Міноборони.

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Де зафіксували порушення:

У районі Новолуганського противники відкрили вогонь – чотири черги зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів вороги здійснили постріл з підствольного гранатомета.

Поблизу Травневого окупанти здійснили один постріл з АГС.

Зверніть увагу! Про всі випадки порушення окупантами режиму повного припинення вогню українська сторона повідомляє спостерігачів ОБСЄ,

Зазначимо, що за добу 6 серпня у зоні проведення ООС на Донбасі не було зафіксовано обстрілів.

Що відомо про повне припинення вогню? Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу