Тишина длилась недолго: боевики устроили очередные провокации на Донбассе
По состоянию на 12:00 7 августа боевики трижды нарушали режим перемирия. Украинские военные в ответ огонь не открывали.
Украинские воины на провокации не реагировали
Выстрелы оккупантов не несли угрозы украинским военным, именно поэтому на эти провокации наши защитники не реагировали. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.
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Где зафиксировали нарушения:
- В районе Новолуганского противники открывали огонь – четыре очереди из стрелкового оружия.
- Возле Шумов враги совершили выстрел из подствольного гранатомета.
- Вблизи Майского оккупанты совершили один выстрел из АГС.
Отметим, что за сутки 6 августа в зоне проведения ООС на Донбассе не было зафиксировано обстрелов.
Что известно о полном прекращении огня?Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получал.