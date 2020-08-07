По состоянию на 12:00 7 августа боевики трижды нарушали режим перемирия. Украинские военные в ответ огонь не открывали.

Украинские воины на провокации не реагировали

Выстрелы оккупантов не несли угрозы украинским военным, именно поэтому на эти провокации наши защитники не реагировали. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

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Где зафиксировали нарушения:

В районе Новолуганского противники открывали огонь – четыре очереди из стрелкового оружия.

Возле Шумов враги совершили выстрел из подствольного гранатомета.

Вблизи Майского оккупанты совершили один выстрел из АГС.

Обратите внимание! Обо всех случаях нарушения оккупантами режима полного прекращения огня украинская сторона сообщает наблюдателям ОБСЕ,

Отметим, что за сутки 6 августа в зоне проведения ООС на Донбассе не было зафиксировано обстрелов.

Что известно о полном прекращении огня? Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.



С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получал.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала