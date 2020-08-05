В Марьинке 5 августа отметили 6 годовщину освобождения города от российских оккупантов. Хотя город уже 6 лет под контролем украинских военных, из-за его близости к оккупированным территориям здесь и после 2014 года случались неоднократные бои с оккупантами.

На центральной площади собралось немало горожан, которые пришли поблагодарить украинских защитников за освобождение от российской оккупации, рассказали в Операции Объединенных сил.

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Это для нас настоящий праздник. Мы очень благодарны вам, воины, за то, что можем свободно жить и дышать на украинской земле. Хочу пожелать, чтобы все наши дети, которые защищают страну, вернулись домой живыми,

– отметила исполняющая обязанности председателя Марьинской РГА Татьяна Збицкая.

Она подчеркнула, что жители Марьинки по-настоящему знают, что такое война. За более чем 6 лет здесь погибли 99 мирных жителей, из которых 6 детей.

"Нам очень хотелось бы, чтобы ее не было больше никогда и все мы жили под мирным украинским небом", – заявила Татьяна Збицкая.

Освобождение Марьинки: коротко

Марьинка ощутимо пострадала от войны, спровоцированной Россией на востоке Украины. Прежде всего из-за своей близости с Донецком. Фактически, к городу примыкают окрестности областного центра.

Даже после освобождения города боевики постоянно пытались прорваться в него, устраивали обстрелы, а иногда даже захватывали части города.

Сейчас город оказался фактически на линии разграничения. На выезде из Марьинки функционирует одноименный контрольно-пропускной пункт.

Марьинка на карте: