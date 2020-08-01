Приказ о вторжении Москвы в другое государство – вопрос времени, – внешняя разведка Украины
Россия развернула вокруг Украины почти 80 тысяч военных. Москва создает все новые угрозы, среди которых – развитие военной базы в Ростове, неподалеку от украинской границы.
Вторжение армии России – это вопрос времени
Вторжение армии России на украинскую территорию – это лишь вопрос времени. Об этом написал в статье для "Дзеркала тижня" глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.
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Глава СВР отметил, на этом этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины войска, в которые входят две новые армии и армейский корпус:
- 20-я армия – уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тысяч человек;
- 8-я армия – около 45 тысяч человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса;
- 22-й армейский корпус – объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тысяч военнослужащих.
Эти подразделения приобретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время. Кремль рассматривает собственную армию, как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы лишь вопрос времени и возможностей,
– рассказал Кондратюк.
Москва развивает военную базу неподалеку от украинской границы
Какой уровень вооружения новейшими средствами в российских войсках
- в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%;
- в воздушно-космических силах – 75%;
- в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах – 63%;
- в сухопутных войсках – 50%.
Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.
Еще одна угроза со стороны Москвы – развитие новой военной базы близ украинской границы. Для постоянной дислокации подразделений новосозданной 150-й мотострелковой дивизии сооружают базу в Ростове – в 60 километрах от границы с Украиной.
Российские войска вокруг Украины / Инфографика с сайта "Дзеркала тижня"
"Кавказ-2020" – угроза для Украины
Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны,
– считает глава СВР.
Сколько войск будут задействованы в учениях "Кавказ-2020" в сентябре:
- 120 тысяч военнослужащих,
- 3 тысячи боевых бронированных машин,
- около 300 самолетов,
- 250 вертолетов,
- 50 кораблей,
- 5 подводных лодок.
Вероятным сценарием для учений, считают разведчики, вполне может быть решение вопроса водообеспечения в оккупированном Крыму, а для этого нужно в Херсонской области установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала.
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Что сдерживает Россию от нападения на Украину
Факторы, по мнению Кондратюка, сдерживающие РФ от нападения на Украину:
- падение цен на нефть и газ,
- надежды Москвы на усиление пророссийских сил в Украине после осенних местных выборов,
- местные выборы в самой РФ,
- выборы в США.
Глава внешней разведки считает, что о нападении осенью 2020 года не говорится, однако в будущем масштабная военная операция с захватом украинских территорий вполне возможна.