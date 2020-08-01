Россия развернула вокруг Украины почти 80 тысяч военных. Москва создает все новые угрозы, среди которых – развитие военной базы в Ростове, неподалеку от украинской границы.

Вторжение армии России – это вопрос времени

Вторжение армии России на украинскую территорию – это лишь вопрос времени. Об этом написал в статье для "Дзеркала тижня" глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Актуально Спецслужбы России пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех", – глава СВР Украины

Глава СВР отметил, на этом этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины войска, в которые входят две новые армии и армейский корпус:

20-я армия – уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тысяч человек;

8-я армия – около 45 тысяч человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса;

22-й армейский корпус – объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тысяч военнослужащих.

Эти подразделения приобретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время. Кремль рассматривает собственную армию, как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы лишь вопрос времени и возможностей,

– рассказал Кондратюк.

Москва развивает военную базу неподалеку от украинской границы

Какой уровень вооружения новейшими средствами в российских войсках

в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%;

в воздушно-космических силах – 75%;

в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах – 63%;

в сухопутных войсках – 50%.

Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Еще одна угроза со стороны Москвы – развитие новой военной базы близ украинской границы. Для постоянной дислокации подразделений новосозданной 150-й мотострелковой дивизии сооружают базу в Ростове – в 60 километрах от границы с Украиной.

Российские войска вокруг Украины / Инфографика с сайта "Дзеркала тижня"

"Кавказ-2020" – угроза для Украины

Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны,

– считает глава СВР.

Сколько войск будут задействованы в учениях "Кавказ-2020" в сентябре:

120 тысяч военнослужащих,

3 тысячи боевых бронированных машин,

около 300 самолетов,

250 вертолетов,

50 кораблей,

5 подводных лодок.

Вероятным сценарием для учений, считают разведчики, вполне может быть решение вопроса водообеспечения в оккупированном Крыму, а для этого нужно в Херсонской области установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала.

Важно Военные России устроили учебные стрельбища у берегов Крыма

Что сдерживает Россию от нападения на Украину

Факторы, по мнению Кондратюка, сдерживающие РФ от нападения на Украину:

падение цен на нефть и газ,

надежды Москвы на усиление пророссийских сил в Украине после осенних местных выборов,

местные выборы в самой РФ,

выборы в США.

Глава внешней разведки считает, что о нападении осенью 2020 года не говорится, однако в будущем масштабная военная операция с захватом украинских территорий вполне возможна.