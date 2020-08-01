Российские спецслужбы активно действуют в Украине. В частности, они проводят спецоперации, чтобы создать конфликты и максимально разделить украинское общество.

Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий

Главная задача для россиян – дискредитировать украинскую национальную идею и западный вектор движения. Об этом сообщил в своей статье в издании "Зеркало недели" глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Читайте также Российские спецслужбы готовили теракт на Луганщине: как удалось избежать катастрофы

Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания относительно мира на Донбассе,

– написал Кондратюк.

Главная цель РФ – максимально дестабилизировать ситуацию в Украине

Украинские разведчики считают, что главная цель Российской Федерации – дестабилизировать ситуацию в Украине до такого уровня, чтобы Кремль поднял вопрос "гуманитарной помощи", чтобы, пишет председатель СВР, "перекрыть кислород Украине братскими объятиями".

Фактически говорится о попытках разжечь на территории нашего государства "войну всех против всех" и проведении на этом фоне политическо-диверсионной или силовой операции по смене руководства государства,

– отметил Кондратюк.

Какие инструменты используют спецслужбы России: