На Луганщине планировался масштабный теракт. По заданию российских спецслужб диверсант должен был взорвать цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн.

Агентом российской ФСБ оказался житель временно оккупированного города Ровеньки. Его задержали и районе проведения ООС во время подготовки к диверсии, сообщили в Службе безопасности Украины.

К слову Полиция задержала двоих россиян, которые работали на спецслужбы Кремля

"По заданию своих кураторов из российской спецслужбы, злоумышленник должен был взорвать цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот", – говорится в сообщении СБУ.

Его задержали украинские спецслужбы в тот момент, когда он доставал из тайника 2 гранатомета РПГ-22.

Смотрите момент задержания диверсанта ФСБ

Задержанный с 2014 года он участвовал в боевых действиях против украинских военных. Впоследствии был завербован представителями ФСБ РФ. Диверсант уже находился в розыске по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении еще одного преступления.