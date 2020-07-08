На Луганщині планувався масштабний теракт. За завданням російських спецслужб, диверсант мав підірвати цистерни з аміаком місткістю 3500 тонн.

Агентом російської ФСБ виявився житель тимчасово окупованого міста Ровеньки. Його затримали й районі проведення ООС під час підготовки до диверсії, повідомили в Службі безпеки України.

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"За завданням своїх кураторів з російської спецслужби, зловмисник мав підірвати цистерни з аміаком місткістю 3500 тонн на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", – йдеться в повідомленні СБУ.

Затримали його українські спецслужби в той момент, коли він діставав зі схрону 2 гранатомети РПГ-22.

Дивіться момент затримання диверсанта ФСБ

Затриманий з 2014 року він брав участь у бойових діях проти українських військових. Згодом був завербований представниками ФСБ РФ. Диверсант вже перебував у розшуку за двома статтям Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні ще одного злочину.