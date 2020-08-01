Російські спецслужби активно діють в Україні. Зокрема, вони проводять спецоперації, аби створити конфлікти і максимально розділити українське суспільство.

Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій

Головне завдання для росіян – дискредитувати українську національну ідею і західний вектор руху. Про це повідомив у своїй статті у виданні "Дзеркало тижня" голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.

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Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України та "київську владу", яка начебто зрадила передвиборчі обіцянки щодо миру на Донбасі,

– написав Кондратюк.

Головна мета РФ – максимально дестабілізувати ситуацію в Україні

Українські розвідники вважають, що головна мета Російської Федерації – дестабілізувати ситуацію в Україні до такого рівня, щоб Кремль підняв питання "гуманітарної допомоги", щоб, пише голова СЗР, "перекрити кисень Україні братніми обіймами".

Фактично мовиться про спроби розпалити на території нашої держави "війну всіх проти всіх" і проведенні на цьому фоні політично-диверсійної або силової операції щодо зміни керівництва держави,

– наголосив Кондратюк.

Які інструменти використовують спецслужби Росії: