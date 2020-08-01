Российские военные провели артиллерийские стрельбы в рамках "боевой подготовки". Произошло это 1 августа у берегов Крыма. Стрельба выполнялась по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук".

Что известно о стрельбах у берегов Крыма

Экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" провел в аннексированном Крыму артиллерийские стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Важно Вероятность военных действий России на Черном море – 70–80%, – эксперты

Российские военные применили артиллерийскую установку А-190. В ведомстве РФ заявили, что стрельбы провели согласно плану мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Обратите внимание! Ранее в СНБО сообщали, что Россия в Крыму развернула штабы и готова к потенциальной агрессии. В то же время в украинском МИД уверены, что РФ уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Актуально Россия устроила провокации во время учений Sea Breeze-2020 в Черном море

Добавим, что в сентябре Россия проведет военные учения "Кавказ 2020". Опасность заключается в том, что именно во время учений в Черноморском регионе будет высокая концентрация военных сил России. Еще один фактор обострения – открытие железной дороги через Керченский мост, который построили оккупанты.