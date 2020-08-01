Військові Росії влаштували навчальні стрільбища біля берегів Криму
Російські військові провели артилерійські стрільби у межах "бойової підготовки". Сталося це 1 серпня біля берегів Криму. Стрілянина виконувалась по невидимих берегових цілях в районі полігону бойової підготовки "Опук".
Що відомо про стрільбища біля берегів Криму
Екіпаж фрегата Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен" провів в анексованому Криму артилерійські стрільби. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії.
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Російські військові застосували артилерійську установку А-190. У відомстві РФ заявили, що стрільбища провели згідно з планом заходів бойової підготовки Чорноморського флоту.
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Додамо, що у вересні Росія проведе військові навчання "Кавказ 2020". Небезпека полягає у тому, що саме під час навчань у Чорноморському регіоні буде висока концентрація військових сил Росії. Ще один фактор загострення – відкриття залізниці через Керченський міст, який звели окупанти.