Російські військові провели артилерійські стрільби у межах "бойової підготовки". Сталося це 1 серпня біля берегів Криму. Стрілянина виконувалась по невидимих берегових цілях в районі полігону бойової підготовки "Опук".

Що відомо про стрільбища біля берегів Криму

Екіпаж фрегата Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен" провів в анексованому Криму артилерійські стрільби. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії.

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Російські військові застосували артилерійську установку А-190. У відомстві РФ заявили, що стрільбища провели згідно з планом заходів бойової підготовки Чорноморського флоту.

Зверніть увагу! Раніше у РНБО повідомляли, що Росія в Криму розгорнула штаби й готова до потенційної агресії. Водночас в українському МЗС переконані, що РФ вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму.

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Додамо, що у вересні Росія проведе військові навчання "Кавказ 2020". Небезпека полягає у тому, що саме під час навчань у Чорноморському регіоні буде висока концентрація військових сил Росії. Ще один фактор загострення – відкриття залізниці через Керченський міст, який звели окупанти.