Росія розгорнула навколо України майже 80 тисяч військових. Москва створює щоразу нові загрози, серед яких – розбудова військової бази у Ростові, неподалік від українського кордону.

Вторгнення армії Росії – це питання часу

Вторгнення армії Росії на українську територію – це лише питання часу. Про це написав у статті для "Дзеркала тижня" голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.

Актуально Спецслужби Росії намагаються розпалити в Україні "війну всіх проти всіх", – голова CЗР України

Голова СЗР зазначив, на цьому етапі гібридної війни Росія розгорнула навколо України війська, до яких входять дві нові армії та армійський корпус:

20-та армія – вже практично сформована, включає дві дивізії загальною чисельністю близько 24 тисяч осіб;

8-ма армія – близько 45 тисяч осіб з урахуванням 1-го та 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях Донбасу;

22-й армійський корпус – об'єднання у складі берегових військ ВМФ РФ, налічує 9 тисяч військовослужбовців.

Ці підрозділи набудуть повної оперативної готовності вже найближчим часом. Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу і можливостей,

– розповів Кондратюк.

Москва розбудовує військову базу неподалік від українського кордону

Який рівень озброєння новітніми засобами у російських військах

у стратегічних ядерних силах РФ сягнув 83%;

у повітряно-космічних силах – 75%;

у повітряно-космічних силах – 75%; у повітряно-десантних військах та військово-морських силах – 63%;

в сухопутних військах – 50%.

Рівень оснащеності сучасними засобами управління у військах становить 67%.

Ще одна загроза з боку Москви – розбудова нової військової бази неподалік українського кордону. Для постійної дислокації підрозділів новоствореної 150-ї мотострілецької дивізії споруджують базу у Ростові – за 60 кілометрів від кордону з Україною.



Російські війська навколо України / Інфографіка з сайту "Дзеркала тижня"

"Кавказ-2020" – загроза для України

Для політичного тиску на Україну і Захід Кремль має намір використати стратегічні військові навчання "Кавказ-2020", де буде відпрацьовано сценарій нападу на сусідні країни,

– вважає голова СЗР.

Скільки військ будуть задіяні у навчаннях "Кавказ-2020" у вересні:

120 тисяч військовослужбовців,

3 тисячі бойових броньованих машин,

близько 300 літаків,

250 гелікоптерів,

50 кораблів,

5 підводних човнів.

Ймовірним сценарієм для навчань, вважають розвідники, цілком може бути вирішення питання водозабезпечення в окупованому Криму, а для цього потрібно у Херсонській області встановити контроль над дамбою Північно-Кримського каналу.

Важливо Військові Росії влаштували навчальні стрільбища біля берегів Криму

Що стримує Росію від нападу на Україну

Фактори, що на думку Кондратюка, стримують РФ від нападу на Україну:

падіння цін на нафту й газ,

сподівання Москви на посилення проросійських сил в Україні після осінніх місцевих виборів,

місцеві вибори у самій РФ,

вибори у США.

Голова зовнішньої розвідки вважає, що про напад восени 2020 року не мовиться, проте в майбутньому масштабна військова операція з захопленням українських територій цілком можлива.