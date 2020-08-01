Наказ про вторгнення Москви до іншої держави – питання часу, – зовнішня розвідка України
Росія розгорнула навколо України майже 80 тисяч військових. Москва створює щоразу нові загрози, серед яких – розбудова військової бази у Ростові, неподалік від українського кордону.
Вторгнення армії Росії – це питання часу
Вторгнення армії Росії на українську територію – це лише питання часу. Про це написав у статті для "Дзеркала тижня" голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.
Актуально Спецслужби Росії намагаються розпалити в Україні "війну всіх проти всіх", – голова CЗР України
Голова СЗР зазначив, на цьому етапі гібридної війни Росія розгорнула навколо України війська, до яких входять дві нові армії та армійський корпус:
- 20-та армія – вже практично сформована, включає дві дивізії загальною чисельністю близько 24 тисяч осіб;
- 8-ма армія – близько 45 тисяч осіб з урахуванням 1-го та 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях Донбасу;
- 22-й армійський корпус – об'єднання у складі берегових військ ВМФ РФ, налічує 9 тисяч військовослужбовців.
Ці підрозділи набудуть повної оперативної готовності вже найближчим часом. Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу і можливостей,
– розповів Кондратюк.
Москва розбудовує військову базу неподалік від українського кордону
Який рівень озброєння новітніми засобами у російських військах
- у стратегічних ядерних силах РФ сягнув 83%;
у повітряно-космічних силах – 75%;
- у повітряно-десантних військах та військово-морських силах – 63%;
- в сухопутних військах – 50%.
Рівень оснащеності сучасними засобами управління у військах становить 67%.
Ще одна загроза з боку Москви – розбудова нової військової бази неподалік українського кордону. Для постійної дислокації підрозділів новоствореної 150-ї мотострілецької дивізії споруджують базу у Ростові – за 60 кілометрів від кордону з Україною.
Російські війська навколо України / Інфографіка з сайту "Дзеркала тижня"
"Кавказ-2020" – загроза для України
Для політичного тиску на Україну і Захід Кремль має намір використати стратегічні військові навчання "Кавказ-2020", де буде відпрацьовано сценарій нападу на сусідні країни,
– вважає голова СЗР.
Скільки військ будуть задіяні у навчаннях "Кавказ-2020" у вересні:
- 120 тисяч військовослужбовців,
- 3 тисячі бойових броньованих машин,
- близько 300 літаків,
- 250 гелікоптерів,
- 50 кораблів,
- 5 підводних човнів.
Ймовірним сценарієм для навчань, вважають розвідники, цілком може бути вирішення питання водозабезпечення в окупованому Криму, а для цього потрібно у Херсонській області встановити контроль над дамбою Північно-Кримського каналу.
Важливо Військові Росії влаштували навчальні стрільбища біля берегів Криму
Що стримує Росію від нападу на Україну
Фактори, що на думку Кондратюка, стримують РФ від нападу на Україну:
- падіння цін на нафту й газ,
- сподівання Москви на посилення проросійських сил в Україні після осінніх місцевих виборів,
- місцеві вибори у самій РФ,
- вибори у США.
Голова зовнішньої розвідки вважає, що про напад восени 2020 року не мовиться, проте в майбутньому масштабна військова операція з захопленням українських територій цілком можлива.