У Мар'їнці 5 серпня відзначили 6 річницю звільнення міста від російських окупантів. Хоча місто вже 6 років під контролем українських воїнів, через його близькість до окупованих територій тут і після 2014 року траплялися непоодинокі бої з окупантами.

На центральній площі зібралися чимало містян, які прийшли подякувати українським захисникам за визволення від російської окупації, розповіли в Операції Об'єднаних сил.

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Це для нас справжнє свято. Ми дуже вдячні вам, воїни, за те, що можемо вільно жити та дихати на українській землі. Хочу побажати, щоб всі наші діти, які захищають країну, повернулися додому живими,

– наголосила виконувачка обов'язків голови Мар'їнської РДА Тетяна Збицька.

Вона наголосила, що мешканці Мар'їнки по-справжньому знають, що таке війна. За понад 6 років тут загинули 99 мирних мешканців, з яких 6 дітей.

"Нам дуже хотілося б, щоб її не було більше ніколи й всі ми жили під мирним українським небом", – заявила Тетяна Збицька.

Звільнення Мар'їнки: коротко

Мар'їнка відчутно постраждала від війни, спровокованої Росією на сході України. Передовсім через свою близькість з Донецьком. Фактично, до міста примикають околиці обласного центру.

Навіть після звільнення міста бойовики постійно намагалися прорватися в нього, влаштовували обстріли, а іноді навіть захоплювали частини міста.

Нині місто опинилося фактично на лінії розмежування. На виїзді з Мар'їнки функціонує однойменний контрольно-пропускний пункт.

Мар'їнка на карті: