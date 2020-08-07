Оккупанты на Донбассе используют режим тишины для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. Сейчас они ведут подготовку своих артиллерийских частей.

О таких коварных действиях пророссийских боевиков заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге. Он добавил, что это информация, полученная от разведки, пишет 24 канал.

Между тем Тишина длилась недолго: боевики устроили очередные провокации на Донбассе

Что узнала разведка

В условиях режима прекращения огня командование оккупантов проводит интенсивную подготовку для повышения боеспособности своих подразделений.

На этой неделе противник провел штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

Кроме того, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов своими целями боевики определяли объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

Брифинг Минобороны: видео