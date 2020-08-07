Разведка: Боевики используют перемирие для отработки ударов по Украине
Оккупанты на Донбассе используют режим тишины для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. Сейчас они ведут подготовку своих артиллерийских частей.
О таких коварных действиях пророссийских боевиков заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге. Он добавил, что это информация, полученная от разведки, пишет 24 канал.
Между тем Тишина длилась недолго: боевики устроили очередные провокации на Донбассе
Что узнала разведка
- В условиях режима прекращения огня командование оккупантов проводит интенсивную подготовку для повышения боеспособности своих подразделений.
- На этой неделе противник провел штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.
- Кроме того, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов своими целями боевики определяли объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.
Брифинг Минобороны: видео