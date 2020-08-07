Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал не преувеличивать единичные нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По его словам, обстрелы боевиков неприцельные.

Хомчак отметил, что ранее такие выстрелы вообще не фиксировали. Об этом он заявил во время поездки в зону ООС вместе с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал.

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Хомчак рассказал о единичных выстрелах боевиков в сторону ВС

По его словам, следует отличать одиночные выстрелы со стороны боевиков от обстрелов. Он уточнил, что с начала перемирия не зафиксировано ни одного обстрела. А единичные выстрелы были и раньше во время серьезных обстрелов.

По его словам, нынешние выстрелы неприцельные и не долетают до позиций ВСУ.

Мы четко определились, что никого не обманываем. У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все же линия соприкосновения,

– отметил Хомчак.

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