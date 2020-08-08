Президент Владимир Зеленский отчитался о своей недавней поездке на Донбасс. Здесь он был в течение двух дней. За время своего визита в зону боевых действий глава государства понял, что Донбасс сегодня – это прежде всего о войне.

На Донбассе не установлен мир

Свои мысли Зеленский выразил в телеграме. Президент отметил, к сожалению, Украина до сих пор имеет войну в своем доме. И если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет.

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"Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть,

– отметил Зеленский.

Что делал президент на Донбассе два дня

По его словам, он много слушал, задавал непростые вопросы и смотрел в глаза разным людям.

"Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что также были крепкие рукопожатия и откровенные беседы с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую. "За два дня проехал 100 километров по линии разграничения. Хочешь проверить режим тишины – езжай и контролируй сам", – отметил он.

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О ситуации в зоне боевых действий

По мнению Зеленского, именно бойцы с передовой могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой – в первой половине 2020-го и какой она есть сейчас. В частности, один боец ​​признался, что ему "дико" слышать тишину. И эта тишина уже длится не один и не два дня.

"Несмотря на мелкие провокации, можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня" , – заявил украинский лидер.

Что ожидает Украину дальше

Зеленский сообщил, что дальше – снова тяжелые переговоры.

"Нормандия" – это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути,

– считает президент.

По его словам, следующим этапом должен стать нормандский саммит в Берлине. Здесь Украина должна зафиксировать основные успехи перемирия и двинуться дальше.

"Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", – подчеркнул Зеленский.

Однако, дату, когда состоится мероприятие, он не назвал.

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