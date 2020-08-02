Неспокійне перемир'я: окупанти понад 200 разів порушили режим тиші
Вже майже тиждень у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі діє нове перемир'я. Щоправда, для окупантів закони не писані. Так, міжнародні спостерігачі зафіксували понад 200 випадків порушення режиму повного і всеосяжного припинення вогню з моменту оголошення перемир'я.
З 27 липня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму тиші. Про це мовиться у щоденному звіті місії.
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Лише за минулу добу місія зафіксувала:
- 9 порушень режиму припинення вогню на Донеччині;
- 93 порушення на Луганщині.
З 27 липня 00:01 до кінця звітного періоду місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню,
– мовиться у звіті.
Спостерігачі також зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення.
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Водночас у місії додали, що свобода пересування патрулів СММ обмежувалася на контрольно-пропускному пункті поруч з населеним пунктом Оленівка. Це непідконтрольний Україні пропускний пункт, що розташований за 23 кілометри на південний захід від Донецька.
Нове перемир'я на Донбасі: головне
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Про перемир'я домовилися учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі 22 липня.
- Водночас у Кремлі заявили, що не можуть гарантувати припинення вогню на Донбасі.