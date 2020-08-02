Вже майже тиждень у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі діє нове перемир'я. Щоправда, для окупантів закони не писані. Так, міжнародні спостерігачі зафіксували понад 200 випадків порушення режиму повного і всеосяжного припинення вогню з моменту оголошення перемир'я.

З 27 липня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму тиші. Про це мовиться у щоденному звіті місії.

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Лише за минулу добу місія зафіксувала:

9 порушень режиму припинення вогню на Донеччині;

93 порушення на Луганщині.

З 27 липня 00:01 до кінця звітного періоду місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню,

– мовиться у звіті.

Спостерігачі також зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення.

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Водночас у місії додали, що свобода пересування патрулів СММ обмежувалася на контрольно-пропускному пункті поруч з населеним пунктом Оленівка. Це непідконтрольний Україні пропускний пункт, що розташований за 23 кілометри на південний захід від Донецька.