Уже почти неделю в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует новое перемирие. Правда, для оккупантов законы не писаны. Так, международные наблюдатели зафиксировали более 200 случаев нарушения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с момента объявления перемирия.

С 27 июля Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

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Только за минувшие сутки миссия зафиксировала:

9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе;

93 нарушения на Луганщине.

С 27 июля 00:01 до конца отчетного периода миссия зафиксировала всего 225 нарушений режима прекращения огня,

– говорится в отчете.

Наблюдатели также зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

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В то же время в миссии добавили, что свобода передвижения патрулей СММ ограничивалась на контрольно-пропускном пункте рядом с населенным пунктом Еленовка. Это неподконтрольный Украине пропускной пункт, расположенный в 23 километрах на юго-запад от Донецка.

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