Неспокойное перемирие: оккупанты более 200 раз нарушили режим тишины
Уже почти неделю в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует новое перемирие. Правда, для оккупантов законы не писаны. Так, международные наблюдатели зафиксировали более 200 случаев нарушения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с момента объявления перемирия.
С 27 июля Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.
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Только за минувшие сутки миссия зафиксировала:
- 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе;
- 93 нарушения на Луганщине.
С 27 июля 00:01 до конца отчетного периода миссия зафиксировала всего 225 нарушений режима прекращения огня,
– говорится в отчете.
Наблюдатели также зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.
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В то же время в миссии добавили, что свобода передвижения патрулей СММ ограничивалась на контрольно-пропускном пункте рядом с населенным пунктом Еленовка. Это неподконтрольный Украине пропускной пункт, расположенный в 23 километрах на юго-запад от Донецка.
Новое перемирие на Донбассе: главное
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- О перемирии договорились участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.
- В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.