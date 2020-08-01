Собратья умерших 13 июля на Донбассе разведчиков рассказали свою версию событий. Она не совпадает с официальной, которую ранее озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Гибель разведчиков на Донбассе: заявление собратьев павших героев

Обращение друзей и близких недавно погибших разведчиков обнародовал волонтер Роман Доник. Собратья медиков отметили, что СМИ и соцсетями распространяется ложная и искаженная информация о трагедии. По их словам, эти сообщения оправдывают не только коварные действия российско-террористических бандформирований, но и некомпетентность командиров, которые несут прямую ответственность за гибель военнослужащих.

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Поэтому мы провели детальный анализ тех трагических обстоятельств и хотим их обнародовать, опираясь исключительно на факты и неопровержимые видеодоказательства. Надежды на то, что виновные будут наказаны, нет, но родные и общество должны знать правду!

– заметили они.

Какую версию событий обнародовали собратья (Внимание! 18+ Запрещено читать людям со слабой психикой)

13 июля примерно в 8 часов утра группа разведчиков 137-го отдельного батальона морской пехоты выполняла антидиверсионное задание в районе Зайцево.

выполняла антидиверсионное задание в районе Зайцево. Первым пошел командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь (позывной "Мир") , вторым – сержант Ярослав Журавель (позывной "Ярик") . Остальные группы – на прикрытии.

, вторым – сержант . Остальные группы – на прикрытии. После "Мир" приказал "Ярику" оставаться на безопасном расстоянии, а сам попытался продвинуться по запланированному маршруту. Далее прозвучал первый взрыв, который отбросил командира на расстояние в более чем 4 метра, за ним сразу раздался еще один взрыв. В результате "Мир" приземлился на другой участок вблизи маршрута.

В результате "Мир" приземлился на другой участок вблизи маршрута. "Мир" успел сказать "Ярику" по рации, что ему оторвало ногу и он отключается. На самом же деле, кроме ноги, ему оторвало часть спины, ранило живот, пах и заднюю часть черепа. Выжить после таких ранений невозможно. Поэтому и шансов на спасение военного, к сожалению, не было.

На самом же деле, кроме ноги, ему оторвало часть спины, ранило живот, пах и заднюю часть черепа. Выжить после таких ранений невозможно. Поэтому и шансов на спасение военного, к сожалению, не было. В конце концов "Ярик" убедился, что "Мир" погиб. Поэтому решил возвращаться на свои позиции, чтобы сообщить о подрыве командира. Вытаскивать тело самостоятельно и без помощи саперов было опасно, потому что место подрыва плотно заминировано.

чтобы сообщить о подрыве командира. Вытаскивать тело самостоятельно и без помощи саперов было опасно, потому что место подрыва плотно заминировано. Об инциденте за считанные минуты узнало командование ВСУ и Объединенных сил. Те, со своей стороны, решили договариваться противником об эвакуации тела, но переговоры должны были происходить с помощью ОБСЕ и СЦКК.

Пока шли переговоры, вылетел украинский дрон, который подтвердил наличие тела и место подрыва. Когда же стороны договорились, вылетел еще один беспилотник. Однако, в то же время военные заметили и вражеский дрон, который завис над местом выхода группы.

Примерно в 14:00 группа из 8 человек (разведчики, саперы, представители СЦЦК) отправилась на эвакуацию. Первым пошел "Ярик", потому что он был единственным, кто знал дорогу к телу командира Красногрудя.

Первым пошел "Ярик", потому что он был единственным, кто знал дорогу к телу командира Красногрудя. Правда, здесь, как отмечают побратимы погибших, произошли вещи, которые пытаются скрыть от общества:

- вооруженная группа эвакуации: шестеро из восьми – вооруженные, а два представителя СЦКК были безоружны.

– четверо из восьми были в белых чехлах и с надписью "СЦЦК" на касках и бронежилетах: это "Ярик", один из саперов, что шел сразу за ним, и два последних из группы, представители "СЦЦК".

– группа отправилась приблизительно за 5 часов после гибели командира, поэтому рацию, которая была у него, могли забрать оккупанты, но украинских военных все равно выпустили с рациями на той же прошивке, что была и у рации погибшего.

Группа все же приблизилась к телу командира. Первым подошел "Ярик". А в 7-8 метрах от тела из кустов раздался крик: "Какого ... вы здесь шастайте?" и открыли стрелковый огонь на поражение из трех направлений. "Ярик" получил пулевое ранение в левую ногу, выше колена, и упал на землю.

"Ярик" получил пулевое ранение в левую ногу, выше колена, и упал на землю. Не убедившись, в каком состоянии находился "Ярик", остальная группа отошла и сообщила командованию, что "Ярик" погиб.

Пилот, услышав стрельбу, поднял дрон, и тот полетел на место эвакуации. Почти сразу беспилотник нашел раненого – "Ярик" был рядом с местом, где его ранили.

На видео с дрона четко видно, что раненый находился неподалеку от тела командира. Поэтому любая спекуляция противника, что группа эвакуации оказалась не в том месте, где было тело, является обычной ложью , подчеркивают собратья. Также дрон зафиксировал белый жилет и каску с надписью "СЦЦК" на раненом.

, подчеркивают собратья. Также дрон зафиксировал белый жилет и каску с надписью "СЦЦК" на раненом. "Ярик" взял аптечку, поэтому самостоятельно зафиксировал себе два турникета на ноге : один – под пах, другой – ниже колена. Все это есть на видео с дрона.

: один – под пах, другой – ниже колена. Все это есть на видео с дрона. Тем временем, пилот сообщил об увиденном комбату, и после этого сформировали еще одну группу для эвакуации раненого.

В этот раз группа вышла с медиком и без каких-либо видимых опознавательных знаков. Также она взяла рации с той же прошивкой.

Также она взяла рации с той же прошивкой. Во время операции постоянно со старшим группы связывался комбат, который выспрашивал расстояние до раненого и обстановку . Затем он по телефону все это передал командованию.

. Затем он по телефону все это передал командованию. Кроме того, медик взял с собой на выход смартфон, екшнкамеру (которая писла все, что происходит почти с самого начала) и личные документы . По совам собратьев, это является роковой ошибкой, которая обернулась сливом огромного объема секретной информации.

. По совам собратьев, это является роковой ошибкой, которая обернулась сливом огромного объема секретной информации. В итоге группа эвакуации и раненый начали двигаться друг другу на встречу, но по разные стороны лесополосы. Сначала "Ярик" попытался встать на две ноги, и ему это даже удалось. Более этого, он прошел, опираясь на автомат, примерно 50 метров.

Затем снова началась стрельба, и "Ярик" вынужденн был прижаться к земле и ползти в сторону украинских позиций. "Ярик" прополз примерно 250 метров , одновременно не бросая автомата. Его левая нога тогда была залита кровью.

, одновременно не бросая автомата. Его левая нога тогда была залита кровью. В тот момент медик приблизился к раненому на расстояние почти в 30 метров, и, возможно, даже видел его. На видео зафиксировано, как "Ярик" смотрит в направлении медика и машет рукой. Но в это время боевики простреливают лесополосу, и "Ярик" должен спуститься в балку, чтобы спрятаться от обстрела . Украинский дрон тогда последний раз зафиксировал раненого.

. Украинский дрон тогда последний раз зафиксировал раненого. Медик тоже спрятался от обстрела в той же балке, но начал паниковать. Впоследствии мужчина начал бежать, но зацепил растяжку и погиб на месте.

Собратья говорят, высока вероятность того, что это была противопехотная осколочная мина на растяжке . Во-первых, этот тип мины способен пробить бронежилет и мгновенно убить человека. Также это объясняет, зачем оккупанты проводили вскрытие тела, удалив внутренние органы и обломки запрещенного типа минирования.

. Во-первых, этот тип мины способен пробить бронежилет и мгновенно убить человека. Также это объясняет, зачем оккупанты проводили вскрытие тела, удалив внутренние органы и обломки запрещенного типа минирования. После этого со стороны вражеских позиций, в район подрыва медика "прилетело" две гранаты из ручного противотанкового гранатомета . Старший группы эвакуации получил контузию и отполз до точки выхода.

. Старший группы эвакуации получил контузию и отполз до точки выхода. Дальше ситуацию под свой контроль взял президент Владимир Зеленский. И на место событий прибыли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и один из представителей Офиса Президента.

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Прикрытие и попытки спасти раненого

Под выход первой группы, которая шла за телом "Мира", отдали команду привести в боевую готовность все силы и средства батальона и навестись на цели. Команда была, но целей никто не дал. Как подчеркивают собратья погибших, расчеты средств огневого поражения были готовы к работе, но военные не знали, куда наводить.

Как подчеркивают собратья погибших, расчеты средств огневого поражения были готовы к работе, но военные не знали, куда наводить. Во время второго выхода, уже за раненым, один из огневых средств прикрывал группу. Но остальные расчеты молчали, не зная куда наводить . По-убеждению друзей и близких погибших, это говорит о том, что командование батальона не ориентировалось в местности и было неспособным организовать прикрытие своих людей.

. По-убеждению друзей и близких погибших, это говорит о том, что командование батальона не ориентировалось в местности и было неспособным организовать прикрытие своих людей. Кроме того, после ухода второй группы ни одно из средств огневого поражения не работало, даже стрелковое оружие . Поэтому истории о попытке командования вытащить раненого под прикрытием является полным фейком, говорят собратья.

. Поэтому истории о попытке командования вытащить раненого под прикрытием является полным фейком, говорят собратья. Всего со второй половины дня 13 июля и аж по 18 число в районе, где в последний раз видели раненого еще живым, не было никаких обстрелов и попыток спасения . Только пилот дрона почти непрерывно пытался отыскать раненого. Но балка, в которую спустился раненый, – слишком густая. Поэтому дрон с тепловизором не помог.

. Только пилот дрона почти непрерывно пытался отыскать раненого. Но балка, в которую спустился раненый, – слишком густая. Поэтому дрон с тепловизором не помог. После этого боевики разгуливали серой зоной – в полный рост и их никто не трогал. Они спокойно забрали тела погибших украинских воинов и поделили трофеи. Никаких обстрелов с обеих сторон не было.

Важные моменты

Все эти события происходили в 350 – 400 метрах от украинских позиций . Дело в том, что раненый самостоятельно преодолел 250 метров и ждал помощи в 350 метрах от украинских позиций.

. Дело в том, что раненый самостоятельно преодолел 250 метров и ждал помощи в 350 метрах от украинских позиций. По данным медэкспертизы сержанта Журавля ("Ярика") ранили примерно в 14:00 13 июля. А умер он от недостатка крови в период с 14-го по 16 июля. То есть раненый ждал помощи, истекая кровью, от 1 до 4 суток.

Относительно информации о двух группах спецназовцев, которые приехали в расположение батальона и были готовы выйти за раненым в любой момент, то ее собратьям погибших подтвердили из 3 источников. Группы действительно прибыли на место и ждали приказа.

В то же время собратья подчеркнули, что приказ на запрет любых спасательно-поисковых операций связывал руки спецназовцам .

. Интересной является и та деталь, что во время визита Хомчака и представителя ОПУ объявили о новой точке разведения войск. Говорится о районе ответственности 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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Какова официальная версия тех событий