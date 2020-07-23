В командовании ООС рассказали ужасные детали о гибели медика и смерти раненого разведчика, которого не смогли эвакуировать с поля боя. Пророссийские боевики совершали нечеловеческое надругательство над телом убитого Николая Илина.

Представители штаба ООС рассказали журналистам издания "BBC Украина", как боевики затягивали с возвращением тел погибших.

Важно Убийство военного медика под Горловкой: что нужно знать о преступлении и его последствиях

Что оккупанты сделали с телами украинцев

Украинские военные говорят, что тела погибших в момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые изменения. Это может свидетельствовать о том, что их не хранили по правилам.

Сами погибшие были без своей военной формы. Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали.

Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали. Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было розпоротое от таза до шеи, после чего грубо сшито.

По словам военных, установить, из какого оружия убили Николая Илина по результатам судмедэкспертизы было трудно. Все потому, что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы изъяли еще в морге оккупированной Горловки.

В командовании ООС также сообщают, что группа эвакуации обнаружила остатки российской противопехотной мины ПОМ-2.

Что известно о запрещенных минах ПОМ-2?

Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в России. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, она имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов.



Такие мины ставят гранатометами РПГ-7, радиус сплошного поражения – до 16 метров. Мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких нитей, длиной до 10 метров каждая.

Что известно о гибели медика Илина