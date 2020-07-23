Кости вырезали, тело разорвали: боевики зверски издевались над телом медика Илина (18+)
В командовании ООС рассказали ужасные детали о гибели медика и смерти раненого разведчика, которого не смогли эвакуировать с поля боя. Пророссийские боевики совершали нечеловеческое надругательство над телом убитого Николая Илина.
Представители штаба ООС рассказали журналистам издания "BBC Украина", как боевики затягивали с возвращением тел погибших.
Важно Убийство военного медика под Горловкой: что нужно знать о преступлении и его последствиях
Что оккупанты сделали с телами украинцев
- Украинские военные говорят, что тела погибших в момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые изменения. Это может свидетельствовать о том, что их не хранили по правилам.
- Сами погибшие были без своей военной формы. Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали.
- Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было розпоротое от таза до шеи, после чего грубо сшито.
- По словам военных, установить, из какого оружия убили Николая Илина по результатам судмедэкспертизы было трудно. Все потому, что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы изъяли еще в морге оккупированной Горловки.
В командовании ООС также сообщают, что группа эвакуации обнаружила остатки российской противопехотной мины ПОМ-2.
Что известно о запрещенных минах ПОМ-2?
Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в России. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, она имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов.
Такие мины ставят гранатометами РПГ-7, радиус сплошного поражения – до 16 метров. Мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких нитей, длиной до 10 метров каждая.
Что известно о гибели медика Илина
- В "серой зоне" возле села Зайцево на линии разграничения 13 июля погиб украинский разведчик Дмитрий Красногрудь. Украинские военные запросили "режим тишины", чтобы забрать тело погибшего. Оккупанты вроде бы согласились на это.
- Забрать тело украинского военного пошла специальная группа, которая имела белые повязки на себе и белые бронежилеты. Однако, когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Сначала ранения получил сержант. Ему на помощь бросился медик Николай Илин. Он попал под обстрел и погиб.
- Лишь 17 июля российские оккупационные войска передали тело погибшего медика Николая Илина украинской стороне. При этом оно было изуродовано, поэтому пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы установить, действительно ли это он.
- Николаю Илину было 36 лет, он был гражданином Эстонии, родом из Беларуси.