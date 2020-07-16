Вблизи Зайцевого 13 июля подорвался на неизвестном взрывном устройстве командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь. Именно за его телом шла наша группа, которая попала под циничный обстрел оккупантов и понесла потери.

Дмитрий Красногрудь был командиром разведывательного взвода отдельного батальона 35 бригады морской пехоты, сообщает 24 канал.

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Во время выполнения боевого задания военный получил многочисленные травмы несовместимые с жизнью.

Что известно про Дмитрия Красногрудя

Герой родился 18 октября 1978 года, родом из Харькова.

Он воевал чуть ли не с начала боевых действий и имел позывной "Мир", пишет "Радио Свобода". Красногрудь был в звании лейтенанта и до морской пехоты служил в мотопехотном батальоне 93-й ОМБр "Холодный Яр".

В 93-й бригаде военный был командиром разведки мотопехотного батальона. Летом 2017 года он разрабатывал и принимал участие в операции, в результате которой был взят в плен российский военный Виктор Агеев.

Агеева впоследствии приговорили к 10 годам заключения, но в сентябре 2019 года россиянина передали Москве в ходе обмена.

По словам собратьев Дмитрия Красногрудя, погибший офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком. После окончания контракта с 93-й бригадой военный некоторое время жил гражданской жизнью, но затем вернулся на Донбасс. "Мир" считал, что еще не выполнил свою миссию.



Погиб Дмитрий Красногрудь / Фото с фейсбук-страницы 35 отдельной бригады морской пехоты

Собратья вспоминают, что за командиром были готовы идти хоть на край света. В день гибели 13 июля, так и было: группа разведчиков проводила вблизи оккупированной Горловки антидиверсионную работу, Красногрудь шел первым и подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя Дмитрия Красногрудя.

Заметим, что тело военного удалось забрать только вчера, 15 июля. Предыдущая попытка стала трагической, поскольку оккупанты обстреляли нашу группу, убив медика и ранив еще одного бойца. По состоянию на 16 июля раненный и убитый сих пор находятся на месте обстрела.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал