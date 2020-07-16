Брал в плен россиянина Агеева и возвращался на войну: на Донбассе погиб Дмитрий Красногрудь
Вблизи Зайцевого 13 июля подорвался на неизвестном взрывном устройстве командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь. Именно за его телом шла наша группа, которая попала под циничный обстрел оккупантов и понесла потери.
Дмитрий Красногрудь был командиром разведывательного взвода отдельного батальона 35 бригады морской пехоты, сообщает 24 канал.
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Во время выполнения боевого задания военный получил многочисленные травмы несовместимые с жизнью.
Что известно про Дмитрия Красногрудя
Герой родился 18 октября 1978 года, родом из Харькова.
Он воевал чуть ли не с начала боевых действий и имел позывной "Мир", пишет "Радио Свобода". Красногрудь был в звании лейтенанта и до морской пехоты служил в мотопехотном батальоне 93-й ОМБр "Холодный Яр".
В 93-й бригаде военный был командиром разведки мотопехотного батальона. Летом 2017 года он разрабатывал и принимал участие в операции, в результате которой был взят в плен российский военный Виктор Агеев.
По словам собратьев Дмитрия Красногрудя, погибший офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком. После окончания контракта с 93-й бригадой военный некоторое время жил гражданской жизнью, но затем вернулся на Донбасс. "Мир" считал, что еще не выполнил свою миссию.
Погиб Дмитрий Красногрудь / Фото с фейсбук-страницы 35 отдельной бригады морской пехоты
Собратья вспоминают, что за командиром были готовы идти хоть на край света. В день гибели 13 июля, так и было: группа разведчиков проводила вблизи оккупированной Горловки антидиверсионную работу, Красногрудь шел первым и подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Заметим, что тело военного удалось забрать только вчера, 15 июля. Предыдущая попытка стала трагической, поскольку оккупанты обстреляли нашу группу, убив медика и ранив еще одного бойца. По состоянию на 16 июля раненный и убитый сих пор находятся на месте обстрела.