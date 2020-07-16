Поблизу Зайцевого 13 липня підірвався на невідомому вибуховому пристрої командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь. Саме за його тілом йшла наша група, яка потрапила під цинічний обстріл окупантів та зазнала втрат.

Дмитро Красногрудь був командиром розвідувального взводу окремого батальйону 35 бригади морської піхоти, повідомляє 24 канал.

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Під час виконання бойового завдання військовий отримав численні травми несумісні з життям.

Що відомо про Дмитра Красногрудя

Герой народився 18 жовтня 1978 року, родом з Харкова.

Він воював ледь не від початку бойових дій та мав позивний "Мир", пише "Радіо Свобода". Красногрудь був у званні лейтенанта і до морської піхоти служив у мотопіхотному батальйоні 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

У 93-й бригаді військовий був командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Влітку 2017 року він розробляв та брав участь в операції, в результаті якої був взятий у полон російський військовий Віктор Агєєв.

Агєєва згодом засудили до 10 років ув’язнення, але у вересні 2019 року росіянина передали Москві в ході обміну.

За словами побратимів Дмитра Красногрудя, загиблий офіцер обожнював саперну справу і був взірцевим розвідником. Після закінчення контракту з 93-ю бригадою військовий якийсь час жив цивільним життям, але потім повернувся на Донбас. "Мир" вважав, що ще не виконав власну місію.



Загинув Дмитро Красногрудь / Фото з фейсбук-сторінки 35 окремої бригади морської піхоти

Побратими пригадують, що за командиром були готові йти хоч на край світу. У день загибелі 13 липня, так і було: група розвідників проводила поблизу окупованої Горлівки антидиверсійну роботу, Красногрудь йшов першим і підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя Дмитра Красногрудя.

Зауважимо, що тіло військового вдалося забрати лише вчора, 15 липня. Попередня спроба стала трагічною, оскільки окупанти обстріляли нашу групу, вбивши медика та поранивши ще одного бійця. Станом на 16 липня поранений та вбитий досі перебувають на місці обстрілу.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал