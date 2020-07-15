Під час цинічної провокації бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець". Він не був українцем, однак вважав за честь воювати проти Росії-агресора.

Небайдужий і чесний: яким був загиблий медик Ілін

Військовий медик Микола Ілін був небайдужим, світлим і дуже професійним. Такими словами загиблого героя згадують його побратими і знайомі у фейсбуці.

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На заняттях він вчив військових бути обережними, казав берегти своє життя, тому що лише так можна допомогти тим, хто не впорався і не вберіг. Медик служив в 137-му окремому батальйоні морської піхоти, пише Наталія Мохонько.

Миколу знають усі! Він саме з тих – небайдужих, ініціативних, вмотивованиї, щирих, чесних... Він не українець, і вважав справою честі воювати проти нахабного Російського агресора! Він був людиною! Коли наш "Естонець" проводив заняття, то вчив хлопців обачності, вчив в першу чергу берегти своє життя,

– розповіла дівчина.

Сам же Микола загинув 13 липня під час цинічного обстрілу бойовиків, коли намагався врятувати пораненого бійця.

24 канал висловлює співчуття рідним та загиблим медика Миколи Іліна.

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