Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем трагедію вбивства військового медика та поранення бійців під час евакуації тіла загиблого у районі Зайцевого на Донбасі.

Володимир Зеленський висловив найщиріші співчуття сім'ям загиблих, повідомляє пресслужба президента. Політик додав, що це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни.

Зверніть увагу Вбивство військового медика на Донбасі: деталі підлої засідки бойовиків

Президент України наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових – "це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків".

Тут не може бути жодного подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин – вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває,

– сказав Зеленський.

На виконання завдання президента на місце виїхали головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак та заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

За словами Зеленського, війна триватиме до того часу, поки окупанти зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму "тиша" по білих касках та по медиках.

"Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" тієї сторони", – наголосив політик.

Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, найманці Росії щодня відкривають вогонь по наших позиціях. Від початку 2020 року на Донбасі загинули 60 військових – імена героїв тут.

Вбивство військового медика на Донбасі: що відомо

13 липня поблизу Зайцевого окупанти відкрили вогонь на ураження зі стрілецької зброї.

Це сталося в той момент, коли українська група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками йшла до тіла загиблого військового.

Українські бійці перед цим отримали підтвердження режиму тиші.

Згодом група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому.

У цю мить бойовики знову почали обстріл.

Внаслідок підступного обстрілу окупантів український медик загинув.

Прокуратура Донецької області уже розпочала розслідування справи.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал