Президент Владимир Зеленский держит под личным контролем трагедии убийства военного медика и ранения бойцов во время эвакуации тела погибшего в районе Зайцевого на Донбассе.

Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семьям погибших, сообщает пресс-служба президента. Политик добавил, что это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны.

Обратите внимание Убийство военного медика на Донбассе: детали подлой засады боевиков

Президент Украины отметил, что вчерашнее убийство украинских военных – "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается,

– сказал Зеленский.

На выполнение задания президента на место выехали главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и заместитель руководителя ОПГ Роман Машовец.

По словам Зеленского, война будет продолжаться до тех пор, пока оккупанты заинтересованы в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и медикам.

"Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", – подчеркнул политик.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, наемники России ежедневно открывают огонь по нашим позициям. С начала 2020 года на Донбассе погибли 60 военных – имена героев здесь.

Убийство военного медика на Донбассе: что известно

13 июля вблизи Зайцевого оккупанты открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

Это произошло в тот момент, когда украинская группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками шла к телу погибшего военного.

Украинские бойцы перед этим получили подтверждение режима тишины.

Впоследствии группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.

В этот момент боевики вновь начали обстрел.

Вследствие коварного обстрела оккупантов украинский медик погиб.

Прокуратура Донецкой области уже начала расследование дела.

Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал