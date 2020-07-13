У зоні бойових дій на Донбасі, а саме поблизу Зайцевого, окупанти вкотре підступно відкрили ворожий вогонь. У результаті загинув військовий медик. Крім того, ще двох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.

Про інцидент повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

Що цьому передувало На Донбасі загинули двоє українських військових

Детальніше про загибель медика на Донбасі 13 липня

За інформацією українських військових, окупанти відкрили вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Це сталося в той момент, коли українська група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками йшла до тіла загиблого, що лежав у кількох метрах. Перед цим вони отримали підтвердження режиму тиші.

Згодом група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить бойовики знову почали обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Страшні наслідки ворожого вогню

Загинув військовий медик.

Одного військовослужбовця було поранено.

Ще один воїні отримав бойове травмування.

Наразі тіла загиблих і поранений воїн перебувають на місці обстрілу. Водночас українські військові проводять переговори зі спостережною місією ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм,

– наголосили у пресцентрі Об'єднаних сил.

Новина доповнюється