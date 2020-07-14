Дмитро Кулеба відреагував на жахливе вбивство українського медика на Донбасі. Очільник українського МЗС заявив, що Україна зробить все для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну.

За словами Кулеби, вже 14 липня Міністерство закордонних справ проінформує міжнародних партнерів про те, що відбулося. Про це очільник МЗС сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Вбивство українського медика Кулеба назвав актом вандалізму та наголосив, що воно має ознаки воєнного злочину.

Ми залучимо всіх наших партнерів. Це набере максимального розголосу... Вбивство медика, який надає допомогу пораненому, це більше, ніж трагедія,

– підкреслив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що проведе зустріч з представником ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі, щоб обговорити чергове порушення норм міжнародно-гуманітарного права окупаційними силами.

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Що відомо про смерть українського медика

13 липня поблизу Зайцевого окупанти відкрили вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Це сталося в той момент, коли українська група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками йшла до тіла загиблого, що лежав у кількох метрах (підірвався на невідомому вибуховому пристрої).

йшла до тіла загиблого, що лежав у кількох метрах (підірвався на невідомому вибуховому пристрої). Перед цим вони отримали підтвердження режиму тиші.

Згодом група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить бойовики знову почали обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В цю мить бойовики знову почали обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Внаслідок підступного обстрілу окупантів український медик загинув.

Зверніть увагу! З початку року окупанти вбили 60 українських захисників. Поіменний список героїв – дивіться за посиланням.