Во время циничной провокации боевиков на Донбассе 13 июля погиб военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец". Он не был украинцем, но считал за честь воевать против России-агрессора.

Неравнодушный и честный: каким был погибший медик Илин

Военный медик Николай Илин был неравнодушным, светлым и очень профессиональным. Такими словами погибшего героя вспоминают его собратья и знакомые в фейсбуке.

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На занятиях он учил военных быть осторожными, сказал беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тем, кто не справился и не уберег. Медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты, пишет Наталья Мохонько.

Николая знают все! Он как раз из тех – неравнодушных, инициативных, мотивированных, искренних, честных... Он не украинец, и считал делом чести воевать против наглого российского агрессора! Он был человеком! Когда наш "Эстонец" проводил занятия, то учил ребят осмотрительности, учил в первую очередь беречь свою жизнь,

– рассказала девушка.

Сам же Николай погиб 13 июля во время циничного обстрела боевиков, когда пытался спасти раненого бойца.

24 канал выражает соболезнования родным и погибшим медика Николая Илина.

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