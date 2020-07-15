"Эстонец", который боролся против России: известно имя и фото погибшего на Донбассе медика
Во время циничной провокации боевиков на Донбассе 13 июля погиб военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец". Он не был украинцем, но считал за честь воевать против России-агрессора.
Неравнодушный и честный: каким был погибший медик Илин
Военный медик Николай Илин был неравнодушным, светлым и очень профессиональным. Такими словами погибшего героя вспоминают его собратья и знакомые в фейсбуке.
Важно Убийство военного медика на Донбассе: детали подлой засады боевиков
На занятиях он учил военных быть осторожными, сказал беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тем, кто не справился и не уберег. Медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты, пишет Наталья Мохонько.
Николая знают все! Он как раз из тех – неравнодушных, инициативных, мотивированных, искренних, честных... Он не украинец, и считал делом чести воевать против наглого российского агрессора! Он был человеком! Когда наш "Эстонец" проводил занятия, то учил ребят осмотрительности, учил в первую очередь беречь свою жизнь,
– рассказала девушка.
Сам же Николай погиб 13 июля во время циничного обстрела боевиков, когда пытался спасти раненого бойца.
24 канал выражает соболезнования родным и погибшим медика Николая Илина.
Убийство военного медика на Донбассе: детали
- 13 июля вблизи Зайцевого на Донбассе погиб украинский военный. Тело убитого бойца должна была забрать группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками, которая получила подтверждение режима тишины.
- Однако российские оккупанты устроили подлую провокацию и открыли по украинской группе огонь на поражение из стрелкового оружия.
- Впоследствии группа отошла, но один из военных получил ранение. Военный медик Илин поспешил ему на помощь.
- В этот момент боевики вновь начали обстрел. Вследствие коварного обстрела оккупантов украинский медик погиб.
- Прокуратура Донецкой области уже начала расследование дела.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем трагедию убийства военного медика и ранения бойцов во время эвакуации тела погибшего в районе Зайцевого на Донбассе.