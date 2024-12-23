04:24, 23 декабря

На оккупированных территориях россияне усиливают репрессии. Агрессор пытается выявить украинцев, которые поддерживают ВСУ. Для этого оккупанты устраивают рейды и проверки. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупанты продолжают очень сильно давить на молодежь. Сейчас пошла волна дополнительного воздействия на учащихся выпускных классов, чтобы заставить их уехать в Россию и учиться в российских университетах,

– рассказал Юрий Соболевский.

Добавил, захватчики получили команду сверху, потому что такую работу провели сразу в нескольких учебных заведениях.