Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головне за 23 грудня – повідомляє 24 Канал.
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Росіяни посилюють репресії в Херсонській області
На окупованих територіях росіяни посилюють репресії. Агресор намагається виявити українців, які підтримують ЗСУ. Для цього окупанти влаштовують рейди й перевірки. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради.
Окупанти продовжують дуже сильно тиснути на молодь. Зараз пішла хвиля додаткового впливу на учнів випускних класів, щоб змусити їх виїхати до Росії та вчитися у російських університетах,
– розповів Юрій Соболевський.
Додав, загарбники отримали команду зверху, тому що таку роботу провели одразу в декількох навчальних закладах.
Росія захопила село на Донеччині, ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі: огляд ISW
Аналітики повідомляють, що окупанти захопили село Даченське на Донеччині. Сили оборони відновили втрачені позиції у Запорізькій області, зокрема, у Кам'янському.
Скільки заяв подано до Українського легіону в Польщі
На території Польщі триває формування Українського легіону. У листопаді уже були підписані перші контракти.
Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що вже є більше тисячі заяв, які зараз розглядає відповідна комісія.