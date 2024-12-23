04:24, 23 грудня

На окупованих територіях росіяни посилюють репресії. Агресор намагається виявити українців, які підтримують ЗСУ. Для цього окупанти влаштовують рейди й перевірки. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради.

Окупанти продовжують дуже сильно тиснути на молодь. Зараз пішла хвиля додаткового впливу на учнів випускних класів, щоб змусити їх виїхати до Росії та вчитися у російських університетах,

– розповів Юрій Соболевський.

Додав, загарбники отримали команду зверху, тому що таку роботу провели одразу в декількох навчальних закладах.